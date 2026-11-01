Domingo inestable en Tucumán: anuncian una máxima de 29 grados y probables tormentas El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada cálida y muy húmeda para el arranque de noviembre. Las probabilidades de lluvia aumentarán considerablemente hacia la noche.

El inicio de noviembre en San Miguel de Tucumán estará marcado por la inestabilidad. Según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 1 arrancó con el cielo mayormente nublado, una marca térmica de 22 grados y un alto nivel de humedad que alcanza el 89 por ciento. Durante estas primeras horas, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja (10 por ciento), con buena visibilidad y vientos prácticamente imperceptibles del sector suroeste, circulando a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

Hacia después del mediodía, el panorama meteorológico comenzará a desmejorar. El pronóstico prevé que el cielo continúe completamente cubierto y se desarrollen tormentas débiles sobre la capital provincial. En esta franja horaria se registrará el pico de calor de la jornada, con una temperatura máxima que escalará hasta los 29 grados, manteniendo la escasa e imperceptible circulación de vientos desde el suroeste.

Para la noche, el escenario lluvioso ganará terreno y se afianzará en la región. El termómetro marcará un leve descenso hasta los 25 grados, mientras que las probabilidades de que se registren precipitaciones alcanzarán su punto más alto del domingo, ubicándose en el orden del 40 al 70 por ciento. Ante estas condiciones, se recomienda a los ciudadanos transitar con precaución y salir con paraguas.