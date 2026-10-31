Dos personas hospitalizadas tras el choque de un auto contra un tractor El accidente ocurrió este sábado por la mañana a la altura del puente de Río Colorado. Los conductores de ambos vehículos, de 21 y 32 años, fueron trasladados para recibir atención médica.

Un automóvil chocó contra la parte trasera de un tractor este sábado por la mañana en la ruta nacional 157, a la altura del puente de Río Colorado, en el departamento Leales. Como consecuencia del impacto, los conductores de ambos vehículos fueron trasladados a un hospital.

El siniestro se produjo alrededor de las siete, cuando un auto que circulaba de norte a sur perdió el control e impactó contra la parte trasera de un tractor que avanzaba en el mismo sentido de circulación.

Tras la colisión, el automóvil terminó sobre la banquina. Personal de la comisaría de Río Colorado intervino en el lugar, bajo la supervisión de la Unidad Regional Este.

Los conductores, de 21 y 32 años, ambos domiciliados en el departamento Leales, fueron trasladados a un centro de salud para recibir asistencia médica.

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Según informaron el comisario principal César Briseño y el oficial ayudante Jorge Guardia, se investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Fuente La Gaceta