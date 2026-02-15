Domingo inestable en Tucumán: humedad del 93% y alerta por tormentas para el cierre del fin de semana El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada "pesada" para este 15 de febrero. La máxima llegará a los 30 grados, pero las condiciones desmejorarán con la llegada de lluvias hacia la tarde y la noche.

San Miguel de Tucumán amanece este domingo 15 de febrero con un clima típicamente veraniego y sofocante. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la humedad se ubica en el 93 por ciento, lo que genera una sensación térmica elevada desde las primeras horas.

La mañana se presenta con cielo mayormente nublado y una temperatura que ronda los 22 grados. Los vientos están prácticamente calmos, soplando del sudoeste a una velocidad imperceptible de entre 0 y 2 kilómetros por hora, y la visibilidad es buena. La probabilidad de precipitaciones es baja (10%) durante este tramo del día.

Tarde de tormentas y viento Norte

El panorama cambiará después del mediodía. El pronóstico prevé que la temperatura escale hasta los 30 grados y el cielo se cubra con el desarrollo de tormentas aisladas. Además, el viento rotará hacia el sector noreste, aumentando su intensidad con ráfagas de entre 13 y 22 km/h.

Para la noche, se espera que la inestabilidad se acentúe. El termómetro marcará 27 grados, pero la probabilidad de lluvia subirá considerablemente, ubicándose entre el 40 y el 70 por ciento. Se recomienda precaución para quienes deban regresar a sus hogares o transitar por la vía pública en el cierre del fin de semana.