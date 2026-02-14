Personal policial secuestró cocaína y aprehendió a tres personas En el marco de infracción a la Ley Nacional N° 23.737, efectivos del Grupo Especial de Apoyo Motorizado concretaron este viernes dos procedimientos en jurisdicción de las comisarías Tercera y Décima.

En horas de la mañana, en pasaje Agustín García al 700, tras una requisa a un hombre y una mujer que transitaban por la zona, el personal encontró ocho bochitas de sustancia blanquecina aparentemente compatible con cocaína y más de 100 mil pesos en billetes de distinta denominación.

Seguidamente, cerca de las 10 horas, otro equipo del GEAM, en la intersección de avenida Martín Berho y Doctor Alfredo Palacios, identificó a un hombre que llevaba entre sus prendas 21 envoltorios de papel glasé con estupefacientes, además de dinero en efectivo.

En ambas situaciones, los tres causantes fueron aprehendidos y trasladados a la base policial, donde se dio aviso a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, que dispuso la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas para las diligencias correspondientes.

Fuente Comunicación Tucumán