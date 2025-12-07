Domingo inestable en Tucumán: se esperan tormentas aisladas y fuertes vientos La temperatura máxima no superará los 27°C y se pronostican ráfagas de hasta 31 km/h. La probabilidad de lluvias aumenta hacia la noche.

La ciudad de Tucumán tendrá un domingo inestable este 7 de diciembre, con la presencia de tormentas y un marcado incremento en la velocidad del viento, según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana, el cielo estará con tormentas aisladas, con una temperatura inicial que rondará los 23°. La probabilidad de lluvia se ubica entre el 10 y el 40 por ciento, y la humedad será del 79 por ciento. Los vientos soplarán desde el sudoeste, con una velocidad estimada entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El pronóstico para después del mediodía indica que el cielo continuará con tormentas aisladas y la temperatura pronosticada alcanzará los 25°. Es en este momento donde se sentirán las ráfagas de viento más intensas, provenientes del sector sudeste, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 22°. La probabilidad de lluvia aumentará, ubicándose entre el 40 y el 70 por ciento. Los vientos rotarán al sur, manteniendo velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El rango de temperatura general para este domingo oscilará entre una mínima de 21° y una máxima de 27°.