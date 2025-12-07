Investigan el crimen de un hombre de 45 años atacado de un disparo en presunto intento de asalto Carlos Germán Herrera fue hallado gravemente herido en el abdomen por su hijo frente a su domicilio en pasaje Lautaro al 3000. Interviene la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo.

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, investiga un hecho de sangre ocurrido durante la madrugada de este domingo que tuvo como víctima fatal a Carlos Germán Herrera, de 45 años.

El suceso se registró alrededor de las 4:30 de la mañana en pasaje Lautaro al 3000, en la zona sur de la Capital. Herrera fue hallado gravemente herido frente a su domicilio por su hijo, quien salió a la vereda tras escuchar ruidos.

Según el relato del familiar, la víctima alcanzó a manifestar que habría sido objeto de un asalto. Se constató que Herrera presentaba una herida de arma de fuego en la zona abdominal.

Inmediatamente se dio aviso al servicio de emergencias 107, que lo trasladó al Hospital Padilla, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

Tareas de investigación en curso

Tras tomar intervención la Unidad Fiscal, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) se presentó en el lugar, coordinado por la funcionaria Silvia Ojeda, para realizar el relevamiento de la escena, la búsqueda de indicios y el levantamiento de rastros que permitan la reconstrucción del crimen.

La investigación continúa con la recolección de testimonios y el análisis de evidencias para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. Fuentes del caso señalaron que, hasta el momento, no hay personas aprehendidas por el hecho.