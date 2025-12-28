Domingo inestable en Tucumán: se esperan tormentas fuertes y una máxima de 26°C El pronóstico para este 28 de diciembre advierte sobre una jornada con condiciones climáticas adversas en la capital provincial. Se registra una humedad cercana a la saturación y muy mala visibilidad por la mañana, manteniéndose la probabilidad de precipitaciones durante todo el día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su reporte para este domingo 28 de diciembre de 2025 en San Miguel de Tucumán, anticipando un día marcado por la inestabilidad atmosférica. La jornada comienza con condiciones severas, registrándose tormentas fuertes durante la mañana y una temperatura que rondará los 25 grados.

Uno de los datos más relevantes del parte oficial es el índice de humedad, que alcanza el 99 por ciento. Esta situación, combinada con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40 y el 70 por ciento, genera una visibilidad muy mala, por lo que se recomienda precaución al transitar. En las primeras horas, los vientos soplarán desde el sector sur a velocidades leves, de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán similares. El organismo prevé la continuidad de tormentas, aunque la temperatura apenas subirá hasta alcanzar la máxima de 26°C. Durante este periodo, el viento rotará hacia el sector noreste, manteniendo la misma intensidad que en la mañana.

Para el cierre del domingo, se espera un descenso de la temperatura hasta los 21 grados. Si bien la probabilidad de lluvias disminuye a un rango de entre 10 y 40 por ciento, se anticipa un incremento en la intensidad del viento, que rotará al sudoeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.