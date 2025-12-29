Lunes húmedo e inestable en Tucumán: anuncian chaparrones y tormentas aisladas El pronóstico para este 29 de diciembre anticipa una jornada con altos índices de humedad y visibilidad regular. Se esperan precipitaciones durante todo el día, con una máxima que no superará los 28°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este lunes 29 de diciembre de 2025 en San Miguel de Tucumán, advirtiendo sobre una jornada marcada por la inestabilidad y la alta humedad, que alcanzará el 95 por ciento.

La mañana comenzará con cielo cubierto y probabilidad de chaparrones, situándose la temperatura en torno a los 24°C. Según el reporte oficial, la probabilidad de precipitaciones oscila entre el 10 y el 40 por ciento para las primeras horas, con vientos leves del sector sudoeste a una velocidad casi imperceptible de entre 0 y 2 km/h. La visibilidad se verá reducida, calificándose como regular.

Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán inestables. El organismo prevé el desarrollo de tormentas aisladas, acompañadas por vientos del sector este que incrementarán levemente su intensidad a un rango de 7 a 12 km/h. La temperatura máxima pronosticada para hoy es de 28°C.

Para la noche, se espera que la temperatura descienda a los 23°C. Sin embargo, la situación meteorológica podría complicarse, ya que la probabilidad de lluvias aumentará considerablemente, ubicándose entre el 40 y el 70 por ciento. Los vientos rotarán nuevamente al sudoeste, manteniéndose calmos.