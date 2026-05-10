Domingo muy frío en Tucumán: la jornada arrancó con apenas 4 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día con cielo ligeramente nublado, buena visibilidad y sin probabilidades de lluvias en la capital provincial. Por la tarde, la máxima alcanzará los 17 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este domingo 10 de mayo comenzó con un ambiente sumamente frío. Durante la mañana, el cielo se presentó ligeramente nublado, con un registro térmico que se ubicó en torno a los 4 grados, obligando a los tucumanos a salir bien abrigados.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se desarrollará sin probabilidades de lluvias. En las primeras horas, las condiciones estuvieron acompañadas por vientos casi imperceptibles provenientes del sector sudoeste, corriendo a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. A pesar de que la humedad alcanzó un elevado 90 por ciento, la visibilidad se mantuvo en buenas condiciones.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

Para después del mediodía, las previsiones del organismo meteorológico advierten que el cielo continuará ligeramente nublado. En este tramo del día se registrará un leve ascenso térmico hasta alcanzar la temperatura máxima pronosticada, que se ubicará en los 17 grados. Por su parte, los vientos rotarán hacia el sector noreste, incrementando levemente su intensidad a un rango de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Finalmente, al llegar la noche, el frío volverá a ser el protagonista y el termómetro descenderá hasta ubicarse en los 10 grados. Los vientos volverán a soplar desde el sudoeste a una velocidad de 7 a 12 kilómetros por hora. Según el reporte del SMN, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá prácticamente nula para el cierre del fin de semana.