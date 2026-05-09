Habilitaron el tránsito en la ruta 307 Piden circular bajo precaución por la presencia de escarcha.

El tránsito en la ruta provincial 307, en el tramo que une Tafí del Valle con Amaicha, fue habilitado este sábado por la tarde luego de haber permanecido interrumpido por la presencia de hielo sobre la calzada.

Según informó Defensa Civil, la circulación se restableció a partir de las 14, aunque bajo condiciones especiales. El parte oficial advierte sobre la presencia de escarcha y nieve en distintos sectores del camino, por lo que se recomienda transitar con extrema precaución.

Horas antes, la Dirección Provincial de Vialidad había dispuesto el corte total del tránsito en ese sector de la ruta debido al riesgo que implicaba la acumulación de hielo en la calzada, situación habitual en épocas de bajas temperaturas en zonas de altura.

De acuerdo al último reporte, el camino se encuentra transitable pero con advertencias. Las autoridades indicaron que se debe reducir la velocidad y respetar la señalización, especialmente en el kilómetro 73, donde hay un puente señalizado con conos.

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Fuente La Gaceta