Domingo otoñal en Tucumán: lloviznas matutinas, descenso de temperatura y alta humedad El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada gris y fresca para cerrar el fin de semana en la provincia. Atrás quedó el calor agobiante de los últimos días: la máxima de hoy apenas rozará los 23 grados y el viento será prácticamente nulo.

El otoño finalmente empieza a hacerse sentir en San Miguel de Tucumán y sus alrededores. Tras una semana marcada por el calor sofocante y la inestabilidad tropical, este domingo 22 de marzo se presenta como una jornada netamente gris, fresca y pasada por agua durante sus primeras horas.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los tucumanos que tengan planes al aire libre deberán estar atentos al cielo, salir abrigados con una campera liviana y conducir con extrema precaución debido a la visibilidad regular.

El pronóstico detallado para hoy:

Mañana gris y húmeda: El domingo arrancó con lloviznas y una marca térmica fresca de 18 grados . A pesar del descenso de temperatura, la humedad sigue siendo altísima y alcanza el 94 por ciento . Las probabilidades de precipitación en esta franja oscilan entre el 10 y el 40 por ciento. Los vientos son prácticamente imperceptibles, soplando desde el sudoeste a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

El domingo arrancó con y una marca térmica fresca de . A pesar del descenso de temperatura, la humedad sigue siendo altísima y alcanza el . Las probabilidades de precipitación en esta franja oscilan entre el 10 y el 40 por ciento. Los vientos son prácticamente imperceptibles, soplando desde el sudoeste a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. Tarde nublada pero sin lluvias: Pasado el mediodía, las lloviznas darán un respiro. El cielo continuará mayormente nublado , y la temperatura máxima pronosticada trepará tímidamente hasta los 23 grados . El viento del sector sudoeste mantendrá su nula intensidad (0 a 2 km/h), dejando un ambiente calmo y fresco.

Pasado el mediodía, las lloviznas darán un respiro. El cielo continuará , y la temperatura máxima pronosticada trepará tímidamente hasta los . El viento del sector sudoeste mantendrá su nula intensidad (0 a 2 km/h), dejando un ambiente calmo y fresco. Noche estable: Hacia el final del domingo, el termómetro se ubicará en los 20 grados, ideal para descansar antes de arrancar la semana. Las condiciones mejorarán levemente, con las probabilidades de lluvia bajando al 10 por ciento y el viento manteniendo su leve brisa del sudoeste.