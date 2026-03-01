Domingo sofocante en Tucumán: marzo arranca con una máxima de 34° y mucha humedad El primer día del mes llega con un clima agobiante en el Jardín de la República. La humedad del 94% y la falta de viento harán que la sensación térmica supere ampliamente la temperatura real.

San Miguel de Tucumán le da la bienvenida a marzo con un domingo que promete ser difícil de sobrellevar al aire libre. Las condiciones meteorológicas para este 1° de marzo configuran una jornada de calor intenso y ambiente pesado, ideal para buscar refugio en lugares frescos o con aire acondicionado.

Según los datos actuales, la mañana comenzó con cielo con nubes dispersas y una temperatura de 20 grados. Sin embargo, el dato que marca el pulso del día es la humedad, que se ubica en un elevadísimo 94%. Esto genera una sensación de “bochorno” desde las primeras horas, aunque la visibilidad se mantiene óptima (10 km) y el viento sopla leve del sector noroeste a apenas 2 metros por segundo.

Una tarde para cuidarse del sol

El pronóstico anticipa que el termómetro no se detendrá. Se espera una máxima de 34 grados para después del mediodía. No obstante, debido al alto porcentaje de humedad y a la brisa suave que no ayudará a disipar el calor, la sensación térmica será considerablemente más alta, pudiendo generar incomodidad física.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol en las horas pico y usar ropa liviana para mitigar los efectos de este inicio de mes tropical.