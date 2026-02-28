El Gobierno provincial definió el cronograma de reuniones para avanzar con la recomposición salarial Los encuentros se realizarán entre el lunes 2 y el miércoles 4 de marzo con representantes de distintos gremios estatales.

En el marco de la política de recomposición salarial que impulsa el Gobierno provincial, el gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y el ministro de Economía, Daniel Abad, definieron el cronograma de la segunda ronda de reuniones con los gremios estatales.

Los encuentros se desarrollarán entre el lunes 2 y el miércoles 4 de marzo y tendrán como objetivo avanzar en las negociaciones salariales con los distintos sectores de la administración pública provincial.

La agenda comenzará el lunes 2 de marzo con las reuniones previstas a las 17.30 con UPCN y a las 18.30 con ATE.

El martes 3 de marzo, en turno mañana, se reunirán a las 11.00 con el Frente Gremial Estatal y a las 12.00 con la Unión de Gremios Estatales. Durante la tarde, la agenda continuará a las 17.30 con ATSA, a las 18.30 con SUMAR, a las 19.00 con SITAS, a las 20.00 con AME y a las 21.00 con representantes de UPCN y ATE del área de Salud.

Por su parte, el miércoles 4 de marzo se desarrollarán reuniones vinculadas al área de Subsidio de Salud: a las 9.00 con ATEPySS, a las 10.00 con UPCN, a las 11.00 con ATE y a las 12.00 con SEIPySST y SUTEP.

Ese mismo día, durante la tarde, el cronograma continuará con los sectores de seguridad y organismos descentralizados: a las 17.30 con representantes de la Policía, a las 18.30 con Vialidad y a las 19.30 con los gremios del IPV y de SEPAPyS.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estas reuniones se realizan en un contexto nacional complejo, con el objetivo de avanzar por octava vez en una recomposición salarial que permita sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Fuente Comunicación Tucumán