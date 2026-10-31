Dos hombres arrojaron cocaína durante una persecución en Concepción Al intentar escapar de los efectivos, uno de los ocupantes arrojó un envoltorio hacia la zona del río.

Personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur realizaba un recorrido preventivo este viernes por calle Sarmiento, a la altura del puente colgante de Concepción, cuando advirtió que un automóvil circulaba sin chapa patente.

Al advertir la presencia policial, el conductor frenó bruscamente e intentó evadir a los uniformados, que iniciaron un seguimiento y observaron que el acompañante arrojó un envoltorio hacia la zona del río, debajo del puente. Al recuperarlo, constataron que contenía una sustancia blanquecina que, tras las pruebas de campo, personal de la DIDROP Sur confirmó que se trataba de 279 gramos de cocaína, equivalentes a unas 2.300 dosis aproximadamente.

Por disposición de la UFINAR Sur, ambos involucrados, de 23 y 41 años, quedaron aprehendidos y se secuestraron la sustancia, el automóvil y un teléfono celular por infracción a la Ley de Estupefacientes N.º 23.737.

Fuente Comunicación Tucumán