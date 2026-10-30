El Museo de la Caja Popular se suma por primera vez a la Noche de los Museos La institución abrirá las puertas de su edificio histórico, ubicado en San Martín 469, de 19 a 00. La propuesta incluirá recorridos guiados, actividades patrimoniales, el sorteo en vivo de la Quiniela de Tucumán y un cierre musical al aire libre.

El Museo de la Caja Popular de Ahorros (MCPA) participará por primera vez del circuito oficial de la Noche de los Museos, en calidad de institución invitada. La actividad se realizará este sábado 31 de octubre, de 19 a 00, y convocará a los tucumanos a conocer la historia y el patrimonio de una de las entidades emblemáticas de la provincia.

La propuesta permitirá recorrer el museo, ubicado en el segundo piso del edificio central de Caja Popular de Ahorros, en San Martín 469. El espacio se integra al casco histórico de la institución y ofrece la posibilidad de conocer sus salas operativas, espacios arquitectónicos de valor y distintos rincones que forman parte de su vida cotidiana.

El cronograma comenzará con la teatralización de la apertura de la Reja Monumental, que marcará el inicio de la jornada. Además, a las 19:30 y a las 22 se podrá presenciar en vivo el sorteo de la Quiniela de Tucumán, desde la tertulia del Salón de Sorteos.

Uno de los momentos destacados será la disertación “Arquitectura, modernización y patrimonio: el significado de Caja Popular de Ahorros para Tucumán”, a cargo de la arquitecta Florencia Murillo Dasso, prevista para las 20. La actividad buscará poner en valor la historia y el significado arquitectónico de este edificio para la identidad provincial.

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La jornada concluirá a las 23:30 con un espectáculo musical al aire libre sobre calle San Martín, a cargo de The Worms, banda tributo a Pink Floyd. Con esta participación, Caja Popular de Ahorros abrirá sus puertas a toda la comunidad para compartir su legado histórico y reafirmar su vínculo con la cultura tucumana.