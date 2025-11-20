Dos jóvenes denuncian un intento de femicidio Dos mujeres aseguran que fueron atacadas con cuchillos, palos y un arma de fuego por un vecino y el padre de este. Una de las víctimas perdió el conocimiento a causa de los golpes. La Policía investiga el hecho.

Dos jóvenes denunciaron haber sido víctimas de un violento ataque en la noche del domingo, cuando regresaban a su domicilio en la zona del pasaje Monserrat al 2400. Según relataron, un vecino y el padre de ese vecino las interceptaron y comenzaron a agredirlas sin mediar discusión. El caso es investigado como un posible intento de femicidio.

Milagros, una de las víctimas, sufrió múltiples heridas de arma blanca y golpes en la cabeza, lo que le provocó la pérdida total del conocimiento. “No recuerdo cuando me estaba apuñalando. Solo sé que caí y luego ya no supe nada”, contó aún en estado de shock. La joven también afirmó que uno de los agresores intentó gatillar un arma de fuego contra ella.

Priscila, la otra joven atacada, relató que los hombres comenzaron a insultarlas apenas llegaron al domicilio y actuaron “ensañados” contra ambas. “Nos decían que nos iban a matar. Yo solo bajé la cabeza y me cubrí la cara”, relató. También ella quedó inconsciente por la violencia de los golpes.

Las víctimas aseguran que los agresores viven a pocos metros de la vivienda y que el ataque ocurrió sin provocación previa. Ambas continúan bajo atención médica y manifiestan temor por su seguridad. La familia pide medidas urgentes de protección y el avance de la causa judicial para evitar nuevos episodios de violencia.