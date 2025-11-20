Rentas anunció nuevas facilidades de pago, beneficios fiscales 2026 y más servicios digitales La Dirección General de Rentas (DGR) de Tucumán presentó este jueves un paquete de medidas para facilitar el cumplimiento tributario y ampliar las opciones de gestión online. Entre las novedades se destacan nuevas modalidades de pago con tarjeta de crédito, beneficios fiscales para el período 2026, la digitalización del trámite de inscripción de vehículos 0 km y un régimen de regularización vigente hasta el 28 de noviembre.

Carina Delordi, jefa de la División Asistencia al Contribuyente, explicó que ya está operativo el pago con tarjetas de crédito —de cualquier banco emisor— para los impuestos Automotor y Rodados, Inmobiliario y CISI Comunas Rurales, a través del portal oficial www.rentastucuman.gob.ar.

“Las boletas deben descargarse desde la página y, en los botones de pago, seleccionar ‘clic de pago tarjeta de crédito’”, precisó la funcionaria.

Beneficios fiscales para 2026

Delordi informó además que ya rigen los incentivos establecidos por el Decreto 3214/3, entre ellos:

20% de descuento por pago anual anticipado y en efectivo de los tributos patrimoniales. El beneficio estará disponible hasta el 19 de diciembre , cuando se publicarán las boletas correspondientes.

8,33% de descuento por cada cuota abonada mediante débito automático durante todo 2026. La adhesión puede hacerse desde Servicios con clave fiscal o a través del banco del contribuyente. MIRA TAMBIÉN Regularización de apps de transporte: “El Estado debe regular a las plataformas, no competir con ellas”

Bonificación total de la cuota Nº 12 del año 2026, siempre que las 11 cuotas previas se paguen dentro del mes correspondiente, incluso si se cancelan con intereses resarcitorios.

Inscripción digital de automotores 0 km

Otro anuncio destacado fue la puesta en marcha del trámite completamente online para inscribir vehículos 0 km.

Los usuarios pueden iniciarlo desde la sección Trámites Web, cargando únicamente el título del automotor y la factura de compra.

“El trámite se sube y queda inscripto sin necesidad de venir al organismo”, afirmó Delordi.

Regularización de deudas: últimos días

La DGR recordó que continúa vigente el régimen de regularización para todas las obligaciones vencidas al 31 de agosto, que incluye impuestos provinciales, multas, recargos e intereses.

El plan ofrece:

50% de reducción de intereses para pagos al contado.

40% o 30% de reducción según la cantidad de cuotas elegidas. MIRA TAMBIÉN Habilitan un operativo especial para completar la vacunación contra el dengue este viernes en Tucumán

Inclusión de honorarios de representantes legales, con 50% de descuento y posibilidad de financiar hasta 12 cuotas.

Este año, las condiciones son más flexibles: solo deben cancelarse las tres últimas cuotas vencidas, es decir, desde el 1 de septiembre de 2025 y las correspondientes a noviembre. Todo el proceso se realiza de manera digital, con clave fiscal.

La DGR recordó que toda la información actualizada, junto a los accesos a los servicios, está disponible en su sitio web oficial.