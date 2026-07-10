Dos motociclistas tucumanos perdieron la vida en un accidente Martín Blasco y Ruly Becker formaban parte de un grupo de amigos que viajaban por la zona, que debieron ser asistidos por el shock. Chocaron contra un auto conducido por un hombre que fue hospitalizado.

Dos motociclistas que formaban un grupo de tucumanos que viajaban por la quebrada de Humahuaca murieron en un choque contra un auto en la Ruta 9, a la altura de San Roque. Las víctimas fueron identificadas como Martín Blasco y Ruly Becker.

Aunque se desconocen los motivos del accidente, la Policía de Jujuy informó que los tucumanos fallecieron en el lugar del accidente. Los motociclistas que circulaban con ellos no pudieron todavía aportar mayores datos por la conmoción que sufrieron.

Otros dos miembros del grupo debieron ser asistidos también. Según informó Todo Jujuy, un hombre de 58 años sufrió una crisis de angustia y rechazó ser trasladado en ambulancia. Además, otro amigo de los fallecidos sufrió un síncope y debió ser atendido en el lugar.

En el auto que protagonizó el siniestro viajaban un hombre y dos mujeres. El conductor, de 63 años, sufrió un traumatismo en el miembro superior izquierdo y cortes en el antebrazo. Fue trasladado al hospital Manuel Belgrano. Las mujeres, de 63 y 37 años resultaron ilesas. Aunque una de ellas sufrió una crisis de angustia, permanecieron en el lugar.

MIRA TAMBIÉN Clima en Tucumán: viernes parcialmente nublado y con una máxima de 20 grados

En el lugar, trabajaron miembros de la Policía de Jujuy, personal de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, Bomberos de Humahuaca y ambulancias del SAME.

Fuente Tendencia de Noticias