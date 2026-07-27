Dos personas perdieron la vida en diferentes siniestros viales Un menor se encuentra internado en grave estado.

Durante la tarde del domingo, alrededor de las 16:00, se produjo un siniestro vial en la intersección de Avenida Independencia y Juan B. Terán que terminó con la muerte de una menor y con otro adolescente internado en estado grave. Según las primeras averiguaciones, ambos ocupantes del vehículo, un Honda Fit, tenían 15 años.

Por razones que se están investigando, el conductor perdió el control del automóvil y la unidad impactó contra postes de alumbrado público. La adolescente que viajaba como acompañante fue despedida del vehículo y falleció en el lugar; las circunstancias del hecho permiten inferir que no llevaba colocado el cinturón de seguridad. El joven que manejaba fue trasladado en estado grave al Hospital Padilla y permanece en estado reservado.

Por otro lado, un joven de 20 años perdió la vida durante la mañana de este domingo tras protagonizar un siniestro vial en la avenida San Martín, en la localidad de La Trinidad. El hecho ocurrió alrededor de las 07:10.

Según las primeras actuaciones policiales, Jonatan Emanuel Quiroga circulaba en una motocicleta Honda Tornado 250 cuando, por causas que son materia de investigación, habría perdido el control del rodado y colisionado contra el cordón de la platabanda. Al llegar al lugar, personal policial y sanitario constató que el joven se encontraba sin signos vitales.

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Fuente Los Primeros