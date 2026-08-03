Eduardo Cobos asume al frente del ERSEPT tras la renuncia de José Ascárate El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó la salida del dirigente radical tras una dura interna con la subinterventora del organismo. Ante la vacante, el exdefensor del Pueblo tomará juramento a las 12 horas.

José Ricardo Ascárate presentó este lunes su renuncia formal a la intervención del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT). La decisión fue confirmada en las primeras horas de la mañana por el gobernador Osvaldo Jaldo. Ante esta salida anticipada, el Ejecutivo provincial actuó con celeridad: el exdefensor del Pueblo de la provincia, Eduardo “Lalo” Cobos, fue designado como su reemplazante y asumirá formalmente el cargo hoy a las 12 del mediodía, en un acto que se llevará a cabo en el Ministerio de Economía.

La salida de Ascárate se precipitó en medio de un severo conflicto institucional que el dirigente mantenía con la subinterventora del organismo, Ingrid Lausberg. A través de sucesivos expedientes y notas administrativas, las dos máximas autoridades del ente venían protagonizando un fuerte cruce de desacuerdos y acusaciones cruzadas que volvieron insostenible la convivencia en el área.

El punto de máxima tensión se había registrado el pasado 22 de julio, cuando Lausberg intimó formalmente a Ascárate —bajo el expediente número 4217/390-L-2026— a cesar de inmediato “toda orden, instructivo o requerimiento directo” que prescindiera de su firma. Al día siguiente, el ahora exinterventor rechazó en todos sus términos la intimación y solicitó que no se diera curso a la presentación de su colega.

Con información de Tendencia de Noticias.