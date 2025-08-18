“El problema es que los costos son muy altos y, en algunos casos, se equiparan con el mismo trabajo que hacemos. Eso nos obliga a vender más barato para poder mover la mercadería, y en consecuencia terminamos ganando menos”, explicó.
Martín señaló que una alternativa para abaratar el gasto en frutas y verduras es comprar por bulto o cajón entero, lo que permite aprovechar mejor la diferencia de precios. “Hoy un cajón de manzana o de banana está entre $22.000 y $30.000, mientras que el de naranja se consigue entre $8.000 y $9.000”, detalló.
Asimismo, recordó que todos los sábados se realiza la feria a precio mayorista, una oportunidad para que familias y pequeños comerciantes accedan a productos de calidad a un valor más accesible.
“Estamos atravesando un momento complejo, pero seguimos recomendando que la gente se acerque al Mercofrut porque siempre hay opciones más convenientes que en otros canales de venta”, concluyó.