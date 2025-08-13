La inflación de julio se aceleró hasta un 1,9% y los precios acumularon una suba promedio de 17,3% en lo que va del año En términos interanuales, la variación del IPC fue de 36,6%, lo que marca quince meses consecutivos de desaceleración frente al mismo mes del año anterior

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 17,3% en los primeros siete meses de 2025, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La variación mensual del Índice de precios al consumidor (IPC) mostró una aceleración de 0,3 puntos porcentuales con respecto al dato de junio.

En términos interanuales, la variación del IPC fue de 36,6%, lo que marca quince meses consecutivos de desaceleración frente al mismo mes del año anterior.

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%), por alzas en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.

Variación de precios registrada durante julio en las 12 divisiones que mide el Indec.

En cuanto a la división de mayor incidencia, el Indec indicó que fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%) por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en la Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%).

MIRA TAMBIÉN El Gobierno otorgó un aumento del 7,5% a los docentes universitarios

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%).

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación promedio estimada para julio se ubicaba en 1,8%, un leve incremento respecto al mes anterior.