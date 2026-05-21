Educación entregó mobiliario y avanza con un plan integral de obras en la Escuela Normal El ministerio encabezado por Susana Montaldo concretó una primera etapa de entrega de equipamiento pactada con la comunidad educativa. En paralelo, se ejecutan trabajos de recuperación edilicia que incluyen el arreglo de pisos, recambio de vidrios y una inminente reparación de los techos del histórico edificio.

El Ministerio de Educación de la provincia, conducido por la profesora Susana Montaldo, hizo efectiva la entrega de nuevo mobiliario destinado a la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi”. La medida se inscribe en el marco de un acta compromiso firmada recientemente por la cartera educativa junto a las autoridades y la comunidad de la emblemática institución.

Según informaron desde el área, esta primera tanda de equipamiento escolar será actualizada y complementada posteriormente, conforme se realice un nuevo relevamiento exhaustivo de las necesidades de las aulas.

Más allá del mobiliario, la institución está siendo intervenida mediante un plan integral de recuperación y mantenimiento edilicio coordinado por la Subdirección de Coordinación Técnica de Infraestructura Escolar.