El Ministerio de Educación de la provincia, conducido por la profesora Susana Montaldo, hizo efectiva la entrega de nuevo mobiliario destinado a la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi”. La medida se inscribe en el marco de un acta compromiso firmada recientemente por la cartera educativa junto a las autoridades y la comunidad de la emblemática institución.
Según informaron desde el área, esta primera tanda de equipamiento escolar será actualizada y complementada posteriormente, conforme se realice un nuevo relevamiento exhaustivo de las necesidades de las aulas.
Más allá del mobiliario, la institución está siendo intervenida mediante un plan integral de recuperación y mantenimiento edilicio coordinado por la Subdirección de Coordinación Técnica de Infraestructura Escolar.