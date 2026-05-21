Jueves gris y frío en Tucumán: el cielo estará nublado y la máxima no superará los 15 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada invernal para la capital provincial, marcada por la alta humedad y una baja probabilidad de precipitaciones. El ambiente se mantendrá fresco durante todo el día.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este jueves 21 de mayo la jornada se presentará con el cielo mayormente nublado desde las primeras horas, marcando un claro descenso en la amplitud térmica respecto a los días anteriores.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana el termómetro se ubicará en torno a los 7 grados. El día comenzó con una alta humedad, que alcanza el 89 por ciento, aunque la visibilidad se mantiene en buenas condiciones. En esta primera franja horaria existe una leve probabilidad de lluvia, estimada en un 10 por ciento, mientras que los vientos provenientes del sector sudoeste soplarán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

Para quienes deban salir de casa después del mediodía, el panorama no mostrará grandes variaciones. El organismo meteorológico prevé que el cielo continuará mayormente cubierto por las nubes y la temperatura apenas experimentará un leve ascenso hasta tocar los 15 grados de máxima. Los vientos del sector sudoeste mantendrán su intensidad regular, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el cierre de la jornada traerá un nuevo descenso de la temperatura, instalando el frío nuevamente en la capital. El termómetro marcará unos 9 grados, mientras que la intensidad del viento del sudoeste disminuirá notablemente, rotando a velocidades casi imperceptibles de entre 0 y 2 kilómetros por hora. Al igual que en la mañana, la probabilidad de lloviznas aisladas se mantendrá en el orden del 10 por ciento.