Educación informa sobre los hechos en la Escuela Media de Alderetes La adolescente recibió atención médica y equipos técnicos acompañan a la institución y a las familias, mientras se refuerzan las acciones para promover entornos escolares seguros y de convivencia respetuosa.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán, comunica que, ante los hechos acontecidos en la Esc. Media de Alderetes, en donde una estudiante fue agredida con un arma blanca por un compañero del mismo curso, se activaron los protocolos correspondientes priorizando la atención médica inmediata de la estudiante herida. La adolescente está actualmente recibiendo los cuidados correspondientes.

Los equipos de supervisión y de orientación escolar del Ministerio de Educación se encuentran acompañando tanto a la institución, como al grupo de estudiantes y a las familias involucradas definiendo acciones posteriores a lo acontecido.

Prevenir las situaciones de violencia que irrumpen en muchos ámbitos de la sociedad, como también en nuestras escuelas, resulta una ocupación permanente de este Ministerio. Por ello se procura la implementación de proyectos ministeriales e institucionales en pos de la enseñanza de habilidades para la convivencia pacífica, una ciudadanía respetuosa y principalmente, la garantía de trayectorias escolares en un marco de cuidado y respeto de los derechos de las y los estudiantes.

