Parte médico sobre el estado de la niña internada en el Hospital de Niños La paciente está consciente, lúcida, con tratamiento para el dolor y acompañamiento psicológico.

El ministro de Salud Pública Luis Medina Ruiz encabezó una conferencia de prensa en la que se informó la evolución de la niña de 13 años internada en el respectivo efector tras el episodio ocurrido en una escuela de Alderetes. Se detalló su estado, los estudios realizados y las acciones de acompañamiento, y se destacó el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo en la coordinación de recursos y profesionales.

El ministro de Salud Pública, Medina Ruiz, describió el cuadro clínico y la intervención del equipo médico. Señaló que la niña ingresó con una herida de arma blanca en el hemitórax izquierdo que inicialmente parecía superficial, fue suturada y quedó en observación. Indicó que durante la noche se produjo un hemotórax, ya diagnosticado y tratado. Agregó que la paciente está consciente, lúcida, con tratamiento para el dolor y acompañamiento psicológico.

Siguiendo esta línea, Medina Ruíz destacó el rol del hospital al afirmar: “El efector es un centro de alta complejidad con excelentes profesionales; la niña está en terapia intermedia y la directora nos mantiene informados. Trabajamos coordinadamente con Educación y el gobernador sigue de cerca la situación. Nos preocupa la agresividad que se observa en la sociedad; estos hechos son aislados, pero ya estamos trabajando con equipos de Salud y Educación para contener a los compañeros del estudiante involucrado”.

Además, señaló que se están conformando equipos de psicólogos y trabajadores sociales para acompañar y evaluar el contexto del caso. También informó que el sistema cuenta con más de 500 psicólogos y con un servicio de telepsicología disponible las 24 horas para asistir a quienes lo necesiten.

Por su parte, la directora del Hospital del Niño Jesús, Inés Gramajo, brindó detalles del accionar del equipo médico. La misma señaló: “Estamos preparados para resolver patologías complejas. Al llegar la paciente, se realizaron los estudios correspondientes y quedó internada para control evolutivo”.

La doctora describió cómo avanzó el cuadro y explicó que, inicialmente, la herida fue tratada y suturada. Añadió que, ante la aparición de dificultad respiratoria, se repitieron los estudios y se adoptó la conducta necesaria para drenar el hemotórax.

Finalmente, se refirió al acompañamiento brindado a la familia. “La niña permanecerá internada el tiempo necesario. Nuestros equipos trabajan tanto con ella como con su familia para asegurar un tratamiento integral”.

Participaron del seguimiento del caso la subsecretaría de Salud, Majul; el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya; la directora del Hospital del Niño Jesús, Gramajo; y la directora de Epidemiología, Romina Cuezzo.