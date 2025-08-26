El 1 de septiembre inicia la entrega del Boleto Gratuito para Jubilados El operativo se desarrollará la primera semana de septiembre en el Complejo Belgrano. Solicitan que los beneficiarios lleven sus DNI físicos.

El secretario de Estado de Transporte del Gobierno de Tucumán, Vicente Nicastro, anunció que desde el 1 de septiembre se concretará un nuevo operativo de entrega del Boleto Gratuito para Jubilados en el Complejo Belgrano, Avenida Sáenz Peña y General Paz.

Al respecto, Nicastro dijo: “iniciamos un nuevo operativo de entrega del Boleto Gratuito para Jubilados. Lo vamos a hacer a partir del lunes 1 de septiembre en el horario de 7 a 13 horas. Vamos a estar durante la primera semana, de lunes a viernes, el próximo mes de septiembre en el Complejo Belgrano para los jubilados de la Capital”.

Puntualizó, además: “Vamos a hacer también, como hacemos normalmente, entrega en función de la terminación de los números del Documento Nacional de Identidad (DNI)”.

Nicastro destacó que el gobernador, Osvaldo Jaldo, indicó que “siempre estemos cerca de la gente y brindemos el mejor de los servicios para los jubilados que reciben los boletos”.

MIRA TAMBIÉN Hoy se conocerá la sentencia en el caso Cerisola – YMAD

Cronograma de entregas

Lunes 1 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 2 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 3 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 4 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 5 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.

A su vez, Nicastro explicó: “entregamos los boletos con la presentación del DNI físico. Esto quiero reiterar y resaltar para que no tengan problemas”.

MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo hizo referencia a las detenciones por quema de cañaverales

“En la medida que algún jubilado no pueda apersonarse, por la razón que fuera, puede hacer el trámite a través de una tercera persona que lleve el DNI físico del jubilado y de la persona que va a retirar el boleto”, manifestó.

Horarios para esta entrega

El Secretario de Transporte sostuvo que los horarios de entrega son: “de 7 a 13, y recalco desde las 7 horas porque, como decimos siempre, no es necesario que vayan a las 5 de la mañana a hacer fila porque realmente, como siempre, la atención es fluida y no necesitan perder mucho tiempo”.

MIRA TAMBIÉN La Justicia Federal citó a indagatoria al ex intendente de Juan Bautista Alberdi

Distribución en el interior tucumano

“Los jubilados del interior van a estar recibiendo también la semana que viene. Se va a distribuir a través del Ministerio del Interior, los boletos correspondientes a las distintas comunas y municipios. Cada uno de ellos establece su propio cronograma de entregas que estará también seguramente a partir de mediados de la semana que viene”, dijo Nicastro.

Servicios a la comunidad

MIRA TAMBIÉN La Florida: el humo afectó la circulación en la ruta 312

El funcionario destalló que, durante el operativo de entrega de los boletos, la organización prestará distintos servicios comunitarios: “Como siempre va a estar también el Ministerio de Salud ofreciendo los servicios de apoyo, vacunación y controles de tensión arterial, glucemia, entre otros”.

Fuente Comunicación Tucumán