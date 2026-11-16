El cantante Marcelo Véliz y su grupo sufrieron un accidente en La Madrid Las hijas del cantante, Fernanda, Romina y Maitena aseguraron que él y su hermano son los más afectados por el siniestro.

Cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas el cantante y el chofer, tras el vuelco en La Madrid de la combi en la que viajaba el equipo del reconocido referente de la guaracha santiagueña, Marcelo Véliz.

El accidente en la intersección se produjo minutos antes de la medianoche en la intersección de las rutas 157 y 308, cuando el grupo emprendía el viaje de regreso hacia Santiago del Estero, después de haberse presentado en un espectáculo en la comuna de Buena Vista, en el departamento Simoca.

En el transporte se movilizaban nueve personas en total: el propio Véliz, sus músicos y el conductor del rodado. A raíz del fuerte impacto, cuatro de los ocupantes sufrieron diversos golpes visibles, por lo que debieron ser evacuados de urgencia en ambulancias hacia el hospital de La Madrid para recibir atención médica.

Por su parte, los cinco pasajeros restantes habrían salido ilesos y se encontrarían en buen estado general, según trascendió en los primeros reportes del caso.

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El comunicado de la familia

Las hijas del músico emitieron un comunicado a través de las redes sociales: “Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente que involucró a mi padre, mis hermanos y a todo su equipo de trabajo. Actualmente, todos están siendo asistidos por profesionales de la salud en la provincia de Tucumán, mientras permanecemos a la espera de noticias más concretas. Mi padre y mi hermano, quienes resultaron más afectados por el accidente, están recibiendo atención prioritaria”.

“Nos encomendamos a Dios y a la Santa Madre, pidiendo que los protejan, los acompañen y les den fuerzas en este momento. Tenemos fe y esperanza en que todo estará bien. Gracias de corazón a todos los que están pendientes, por sus mensajes, su preocupación y su cariño”, dijeron Fernanda, Romina y Maitena.

Más tarde pidieron oraciones por el grupo que lidera su padre: “Pedimos una oración por todos nuestros familiares que están atravesando este momento tan difícil. Conociendo la fuerza y el poder de Jesús, nuestra madre Maria, que nos unamos en oración para la pronta recuperación y sanación de nuestros familiares”.

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Fuente La Gaceta