El clima en San Miguel de Tucumán hoy: se espera una máxima de 30°C El SMN anticipa para este domingo temperaturas entre 11°C y 30°C.

Este domingo 28 de septiembre de 2025, San Miguel de Tucumán vivirá una jornada con condiciones agradables y temperaturas en ascenso. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima se registrará en torno a los 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C.

El informe también señala que los vientos soplarán a una velocidad estimada de 6 km/h y que la humedad promedio rondará el 53%, lo que favorecerá una jornada estable y sin sobresaltos climáticos.

De esta manera, se anticipa un domingo ideal para actividades al aire libre, con cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvias.