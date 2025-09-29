Lunes con doble descanso en Tucumán: Día del Empleado de Comercio y asueto municipal Este lunes 29 de septiembre no será una jornada habitual en Tucumán: por un lado, se trasladó la celebración del Día del Empleado de Comercio, y por otro, la Capital conmemorará el Día de la Ciudad, lo que implicará asueto administrativo en dependencias municipales.

Día del Empleado de Comercio

El feriado nacional que corresponde a los trabajadores mercantiles, establecido por ley 25.541, se conmemora cada 26 de septiembre, pero este año se trasladó al lunes 29.

José María Guzmán, secretario gremial de SEOC, destacó que todas las empresas fueron notificadas y que la medida “es un beneficio para los trabajadores y también para las empresas”.

La disposición impactará en supermercados, shoppings y locales minoristas, que en su mayoría permanecerán cerrados o con atención reducida. Desde FAECyS recordaron que la norma rige en todo el país y debe cumplirse en todas las provincias.

En paralelo, Guzmán se refirió a la situación actual del sector: “Estamos sufriendo muchos despidos y hay incertidumbre. El 12 de octubre tenemos elecciones y voy a ser el próximo secretario gremial bajo la conducción de Serafín Páez. Siempre hay que ser optimistas y buscar lo mejor para los trabajadores”, aseguró.

Día de la Ciudad y asueto municipal

El 29 de septiembre también se celebra el 340º aniversario del traslado de San Miguel de Tucumán desde Ibatín a su ubicación actual y el Día de San Miguel Arcángel, patrono de la ciudad.

Por ese motivo, la Municipalidad decretó asueto administrativo para su personal. Los servicios se brindarán de la siguiente manera:

Escuelas municipales: no habrá clases en los establecimientos educativos.

no habrá clases en los establecimientos educativos. Asistencia Pública: sin atención en consultorios, solo guardias de emergencias médicas, odontológicas y de enfermería.

sin atención en consultorios, solo guardias de emergencias médicas, odontológicas y de enfermería. Ómnibus y recolección de residuos: funcionarán con normalidad.

funcionarán con normalidad. Cementerios municipales y Mercado Dorrego: abrirán en sus horarios habituales.

abrirán en sus horarios habituales. Dirección de Respuesta Rápida y oficinas administrativas: no habrá atención presencial.

no habrá atención presencial. Áreas operativas: mantendrán guardias especiales (tránsito, limpieza, alumbrado, defensa civil, PPC y COMM).

De esta manera, el lunes combinará dos celebraciones oficiales que modificarán el ritmo cotidiano de la provincia, con descanso para el comercio y servicios reducidos en la capital.