El clima inestable no da tregua con lluvias aisladas y un marcado descenso de temperatura El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada dominada por la alta humedad y las precipitaciones intermitentes. La temperatura máxima apenas alcanzará los 18 grados en la capital provincial.

El clima inestable sigue marcando el pulso en San Miguel de Tucumán. Para este domingo 18 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada gris, caracterizada por las lluvias aisladas de principio a fin, una altísima concentración de humedad y un ambiente fresco que obligará a mantener el paraguas y el abrigo a mano.

Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará mayormente cubierto con precipitaciones intermitentes y una temperatura que rondará los 15 grados. El ambiente se sentirá sumamente denso, con una humedad que alcanza el 92 por ciento, lo que generará condiciones de visibilidad regular para quienes deban circular por la vía pública. En este primer tramo del día, los vientos soplarán de manera casi imperceptible desde el suroeste (entre 0 y 2 kilómetros por hora), con una probabilidad de lluvia que oscilará entre el 10 y el 40 por ciento.

Para la franja de la tarde, después del mediodía, las previsiones no muestran grandes mejorías. Las lluvias aisladas continuarán dominando el panorama tucumano y la temperatura máxima apenas trepará hasta los 18 grados, reflejando una muy escasa amplitud térmica. En este momento de la jornada, los vientos del sector suroeste incrementarán levemente su intensidad, corriendo a velocidades estimadas entre los 7 y 12 km/h.

Finalmente, hacia la noche, la ciudad se despedirá manteniendo la misma tendencia gris y fresca. El termómetro descenderá hasta los 14 grados, sosteniendo los vientos leves del suroeste y manteniendo latente la probabilidad de precipitaciones (entre un 10 y un 40 por ciento) para cerrar el día.