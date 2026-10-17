Jaldo llamó al peronismo a defender Tucumán Más de 50 mil personas participaron de la convocatoria en el Hipódromo de Tucumán, donde el gobernador y vicepresidente del Partido Justicialista distrito Tucumán reivindicó el rol del Estado, la defensa de los trabajadores y la unidad del movimiento. “Tucumán está primero”, sostuvo, en un discurso con fuertes definiciones políticas de cara a las elecciones del 9 de mayo.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el acto central por el 81° aniversario del Día de la Lealtad Peronista, en el Hipódromo de Tucumán, ante una multitud de más de 50 mil personas. La convocatoria reunió a dirigentes, funcionarios, legisladores, intendentes, delegados comunales y militantes de toda la provincia, en una jornada marcada por la reivindicación de la justicia social, el trabajo y el papel del Estado en la atención de las necesidades de la población.

Durante su discurso, el mandatario provincial convocó a la dirigencia y a la militancia a renovar el compromiso con los tucumanos, defender la gestión provincial y fortalecer la unidad del peronismo. También cuestionó a los candidatos de la oposición y planteó la necesidad de que el movimiento justicialista nacional supere sus diferencias para construir una alternativa electoral.

“Somos el partido mayoritario, somos el partido que gobierna la provincia, somos el partido del que dependen dos millones de tucumanos. Fíjense en la responsabilidad que tenemos los que estamos acá”, expresó Jaldo ante la multitud.

En esa línea, remarcó la responsabilidad institucional de quienes conducen la provincia y convocó a la militancia a acompañar el proyecto político del oficialismo. “Tenemos la responsabilidad de cuidar a cada uno de los vecinos, vivan donde vivan, en esta querida provincia de Tucumán. Por eso este es el momento de que reasumamos compromisos, compañeros y compañeras, porque la democracia permite y da la posibilidad de elegir y ser elegido”.

MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo atacó a la oposición por las denuncias

El gobernador insistió en que la conducción política debe mantenerse cerca de la comunidad y trabajar de manera conjunta para responder a las demandas sociales. “Tenemos la responsabilidad de conducir los destinos de esta provincia. Hoy más que nunca, se tiene que unir esa familia grande que se llama peronismo en Tucumán, porque la gente depende de nosotros y todos juntos tenemos que caminar de la mano y del brazo”.

Jaldo: “Tucumán está primero”

Uno de los ejes centrales del mensaje del gobernador fue la defensa de la autonomía política provincial frente a las decisiones que se toman desde Buenos Aires. En un tramo de su discurso dirigido a la dirigencia nacional, Jaldo sostuvo que las prioridades de Tucumán deben definirse a partir de las necesidades de los tucumanos.

MIRA TAMBIÉN Identificaron los restos de un estudiante tucumano secuestrado en 1976

“Nadie de Buenos Aires, sea del partido que sea, me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia. Tucumán está primero, Tucumán está primero, Tucumán está primero”, enfatizó.

El mandatario también cuestionó las divisiones dentro del peronismo nacional y pidió a sus referentes que dejen de lado las diferencias internas para construir una propuesta común.

“Desde Tucumán les pedimos a los referentes nacionales del movimiento que dejen las diferencias y las aspiraciones de lado, y que podamos tener el año que viene el mejor candidato peronista a nivel nacional”, manifestó.

MIRA TAMBIÉN Tucumán busca regular los alojamientos turísticos

En el plano electoral provincial, Jaldo apuntó contra los postulantes opositores y puso el foco en la disputa por la representación política de Tucumán: “El 9 de mayo Osvaldo Jaldo va a estar en las urnas del peronismo”, aseveró.

Finalmente, convocó a los presentes a involucrarse activamente en la campaña y a sostener la defensa de los intereses provinciales. “Todos vamos a poner todo el esfuerzo, pero necesitamos la ayuda, la colaboración y la militancia de ustedes. Todos y todas tenemos que cuidar a la querida provincia de Tucumán”.

El acto contó con la presencia de la esposa del gobernador, Ana María Grillo; el vicegobernador Miguel Acevedo; la intendenta capitalina Rossana Chahla; la senadora nacional Beatriz Ávila; las diputadas nacionales Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina; y el diputado nacional Javier Noguera.

También participaron el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; los ministros Darío Monteros, del Interior; Daniel Abad, de Economía y Producción; Regino Amado, de Gobierno y Justicia; Marcelo Nazur, de Obras, Infraestructura y Transporte Público; Federico Masso, de Desarrollo Social; Luis Medina Ruiz, de Salud Pública; Eugenio Agüero Gamboa, de Seguridad; y Susana Montaldo, de Educación.

Acompañaron, además, el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri; intendentes y comisionados comunales de distintos puntos de la provincia, legisladores, concejales, dirigentes y secretarios del Poder Ejecutivo.

Acevedo llamó a renovar el compromiso con la militancia

El vicegobernador Miguel Acevedo destacó el valor político e histórico del Día de la Lealtad y reconoció el trabajo territorial de los militantes, a quienes definió como protagonistas fundamentales de la construcción política del peronismo tucumano.

“Nadie más que nosotros, los peronistas, sabe lo que significa este día. Pero este día significa compromiso, lealtad, estar uno a la par del otro. Por eso hoy quiero más que nunca reconocer a esta militancia, a estos compañeros que se acercan acá para decir que en el Hipódromo está reunido el peronismo de toda la provincia de Tucumán”, expresó.

En otro tramo de su intervención, Acevedo contrapuso el modelo político del Gobierno provincial con las consecuencias que atribuyó a las políticas económicas nacionales, particularmente en el empleo, la actividad comercial y la capacidad de las familias para afrontar sus gastos.

“Los adversarios son aquellos que quieren destruir a los trabajadores, los que cierran comercios, los que hacen que no nos alcance la plata para llegar a fin de mes. Los adversarios son los que destruyen instituciones y los que no conocen lo que es la provincia de Tucumán”, afirmó.

Frente a ese escenario, defendió el rol de los servicios públicos y el equilibrio fiscal como parte de una administración que debe responder a las necesidades sociales. “No se hacen bien las cosas si ese equilibrio fiscal no sirve para dar salud y prestar servicios, como lo hacemos acá en Tucumán”, manifestó.

Acevedo concluyó con un mensaje de respaldo a la conducción provincial y a la continuidad del proyecto político del peronismo. “Nosotros vamos a seguir trabajando día a día, comprometidos con cada uno de ustedes para que Tucumán siga creciendo y siga siendo solidario. Nosotros somos el espacio de la inclusión, de los que creemos en el trabajo, de los que defendemos la escuela pública y la salud pública”.

Chahla reivindicó la justicia social y la gestión como expresión de lealtad

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, centró su intervención en el significado histórico del 17 de octubre y en la vigencia de los principios del movimiento peronista. Sostuvo que la lealtad debe expresarse en acciones concretas y en la defensa de los derechos de la población.

“La lealtad es defender nuestras convicciones, las convicciones que todos tenemos en el movimiento peronista, que son la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Eso hoy hay que defenderlo, porque están en riesgo nuestros derechos”, afirmó.

En esa línea, enumeró las prioridades que, según indicó, deben orientar la acción del Estado: garantizar una educación de calidad para los niños, acompañar a los trabajadores, cuidar a los adultos mayores y generar oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos en la provincia donde nacieron.

“Eso es la lealtad, porque la lealtad también se llama gestionar. La lealtad también es darle respuestas a nuestra gente, llegar a cada familia, poder ayudar, escuchar y dar soluciones”, remarcó.

Chahla cerró su mensaje con una definición sobre el compromiso político y la responsabilidad de los dirigentes frente a la sociedad. “La lealtad significa honrar la palabra empeñada, que lo que decimos se haga. También significa honrar nuestro trabajo y honrar a las personas. Por eso estamos acá, con el peronismo de hoy, que va a defender hasta el último día los derechos de cada uno de ustedes, del pueblo tucumano”