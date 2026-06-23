El Concejo dejó atrás el antiguo proyecto de estacionamiento medido La medida deja sin efecto la normativa de 2015 tras la nulidad judicial del contrato anterior. Buscan implementar un modelo moderno con nuevas tecnologías.

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó la derogación de la Ordenanza N° 4.758/15 y sus anexos, normativa que había habilitado en 2015 el llamado a licitación para implementar el sistema de estacionamiento medido en la capital tucumana.

La decisión se tomó luego del conflicto judicial que terminó con la nulidad del contrato firmado con la UTE encargada de llevar adelante el servicio. Con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que dejó firme esa resolución, el cuerpo legislativo busca avanzar con una nueva propuesta.

El presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito, José María Franco, explicó que la norma derogada estaba vinculada a un “proceso viciado” y además respondía a un esquema técnico considerado obsoleto, ya que contemplaba herramientas como parquímetros físicos y pagos mediante mensajes de texto.

Desde el Concejo señalaron que el objetivo es diseñar un sistema actualizado que permita ordenar el tránsito y se adapte a las nuevas tecnologías. Para ello, trabajarán junto al Departamento Ejecutivo en la elaboración de nuevos pliegos, tomando como referencia modelos aplicados en otras capitales del país.

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Además, se anticipó que el nuevo esquema buscará contemplar la situación de los trabajadores que actualmente se desempeñan en el sector. El proyecto volverá a ser analizado por el Concejo para definir los aspectos técnicos antes de su aprobación final.