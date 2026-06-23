El Concejo Deliberante aprobó una nueva tarifa para los taxis La ordenanza fue aprobada por nueve votos a favor y siete en contra. La bajada de bandera quedó fijada en $1.200 y la ficha cada 100 metros costará $120.

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó este jueves el incremento en la tarifa de taxis, luego de tratar el dictamen de la comisión de Transporte y Tránsito, presidida por el concejal José María Franco.

La actualización tarifaria fue sancionada con nueve votos positivos y siete negativos. Con la nueva disposición, la bajada de bandera pasará a costar $1.200, mientras que la ficha cada 100 metros tendrá un valor de $120.

Durante la sesión, Franco explicó que “desde hace un año no se actualizan las tarifas” y señaló que el ajuste responde a la evolución de los costos y los aumentos inflacionarios registrados durante ese período.