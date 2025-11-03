Según informó la comisaría de Tafí del Valle, el siniestro ocurrió cerca de las 21.50, cuando un amigo de la víctima, Edgar Jesús Galván (21), alertó a las autoridades sobre el hecho.
Ríos se desplazaba a bordo de una motocicleta KTM Duke 200 cc, que fue hallada a unos 20 metros de la banquina, mientras que el cuerpo del conductor yacía a unos 15 metros del rodado.
Personal del Sistema de Emergencias 107, a bordo de la ambulancia, constató el fallecimiento del hombre, domiciliado en el barrio Santa Rosa de Tafí del Valle,
La Unidad Fiscal de Integridad Física del Centro Judicial Monteros dispuso que se actúe conforme al protocolo de rigor y que, tras la intervención del médico policial, se informe oficialmente la causa del deceso.
Fuente LV7