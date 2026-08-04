El emocionante video de Genaro: encestó un bollo de papel y desató el festejo de toda su aula Un alumno de 8 años protagonizó un conmovedor momento de empatía y compañerismo en la Escuela Nº 384. Sus 27 compañeros lo alentaron sin parar y celebraron su logro como un campeonato.

Con un simple bollito de papel y un tacho de basura utilizado a modo de aro de básquet, la iniciativa de una docente logró transformar una dinámica habitual de aula en una lección colectiva de compañerismo en la localidad de Juan Bautista Alberdi, en el sur de la provincia de Tucumán.

El gran protagonista de esta conmovedora escena es Genaro, un alumno de 8 años con parálisis cerebral que asiste a la Escuela Nº 384 Gobernador José María del Campo. En el video —que no tardó en replicarse y volverse viral en las redes sociales— se observa la expectativa total y el aliento ininterrumpido de sus 27 compañeros de curso. Todo el grado acompañó cada intento del niño hasta que, finalmente, la pelota de papel impactó dentro del cesto, desatando una tremenda ovación y un festejo compartido que hizo vibrar a todo el salón.

La voz de la docente y el valor de la inclusión diaria

Detrás del registro audiovisual estuvo la maestra Celina Peralta, quien fue la encargada de capturar el inolvidable instante. En diálogo con el diario El Tucumano, la docente expresó la profunda emoción que generó el momento, no solo dentro del establecimiento sino en toda la comunidad educativa: “Para mí es una gran satisfacción poder ver la carita de felicidad de Genaro y la alegría del resto de sus compañeritos. Es invaluable”.

Desde el cuerpo docente de la institución remarcaron con orgullo que este grupo de 28 estudiantes construye día a día un espacio de integración real y palpable, derribando cualquier barrera. En esa aula de Alberdi, los logros de cada uno son celebrados colectivamente por todos y las herramientas pedagógicas se adaptan constantemente para garantizar que todos los chicos participen, jueguen y aprendan por igual.