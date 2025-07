El gobernador hizo referencia a la fuga de presos de la comisaría de El Colmenar El Primer Mandatario aseguró que ya se iniciaron sumarios a los policías implicados en la evasión y reclamó a la Justicia que derive a los detenidos a unidades penitenciarias. “La policía está para cuidar a la gente, no para custodiar presos”, afirmó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este martes a la fuga de seis presos de la Comisaría de El Colmenar y fue tajante al responsabilizar al personal policial por la falta de control.

Confirmó que ya se iniciaron sumarios administrativos y remarcó la necesidad de terminar con la saturación de detenidos en comisarías, exigiendo que los presos sean alojados en establecimientos penitenciarios.

Jaldo explicó que esta situación evidencia una falla estructural del sistema de seguridad, que no puede funcionar plenamente sin una política carcelaria adecuada. Señaló que las comisarías no son lugares para alojar presos, y que los policías no están capacitados ni formados para esa tarea, que corresponde al Servicio Penitenciario.

“Los presos tienen que estar en los establecimientos penitenciarios. A los presos los tiene que cuidar el Servicio Penitenciario, no el policía”.

MIRA TAMBIÉN Dictaron prisión preventiva para un sujeto por robar una bicicleta

Mientras el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, se encuentra de licencia por cuestiones de salud, el gobernador instruyó directamente al jefe y subjefe de Policía para que tomen medidas inmediatas.

“Ya se capturaron algunos, y sí, se le iniciaron sumarios a los policías porque tienen responsabilidad. Tiene que haber responsables”.

El Mandatario también hizo un llamado a la Justicia para que autorice el traslado de presos, incluso aquellos con prisión preventiva o en proceso de juzgamiento, a Benjamín Paz, un establecimiento que, según dijo, aún tiene capacidad disponible y es mucho más seguro.

MIRA TAMBIÉN El caso Alberdi podría pasar a la Justicia Federal

Finalmente, insistió en que la policía debe enfocarse en tareas preventivas en la calle, no en custodiar detenidos.

Fuente Comunicación Tucumán

MIRA TAMBIÉN Lanzaron la vacunación antigripal para docentes públicos y privados de Tucumán