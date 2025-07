El caso Alberdi podría pasar a la Justicia Federal La investigación por presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y vínculos con el narcotráfico en la ciudad de Juan Bautista Alberdi dio un nuevo giro judicial: el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz se declaró competente para continuar con la causa, y ahora resta que un juez federal acepte esta postura para que el expediente pase definitivamente al fuero federal.

El caso comenzó tras la viralización de un audio en el que se escucha al empresario Roque “Chipi” Giménez dialogando con el ex intendente Luis Campos. En esa conversación quedaron expuestas presuntas irregularidades vinculadas con contrataciones de obras públicas, además de posibles vínculos con redes de narcotráfico. A raíz de esta situación, tanto la Justicia Federal como la ordinaria iniciaron investigaciones paralelas.

Vehils Ruiz había solicitado oportunamente la detención de Giménez, Campos y el ex secretario de Hacienda José Roldán, pero el pedido no prosperó. También apuntó contra la actual legisladora y esposa del ex intendente, Sandra Figueroa, pero no pudo avanzar debido a los fueros que ella ostenta. La hipótesis de la Fiscalía sostiene que habría más personas involucradas que aún no han sido identificadas.

Mientras tanto, la investigación en la Justicia ordinaria avanzó con detenciones y procesamientos. La fiscala Mónica García de Targa logró el procesamiento y la prisión preventiva de “Chipi” Giménez por intimidación pública e instigación a cometer delitos. Posteriormente, también fueron procesados Roldán, Pablo Barrionuevo (ex secretario de Desarrollo Social), Albano Loru (ex concejal) y José Funez (sindicalista), acusados de integrar una asociación ilícita. Salvo este último, los demás continúan detenidos.

La hipótesis del auxiliar fiscal Bernardo Sassi es que los implicados habrían formado una organización destinada a lavar dinero proveniente del narcotráfico mediante el desvío de fondos públicos. Este planteo motivó el pedido de incompetencia, que finalmente fue aceptado por el mismo magistrado que dictó la prisión preventiva de los últimos procesados.

Si el juez federal convalida la competencia, la causa quedará en manos de Vehils Ruiz, quien incorporará al expediente los elementos ya recolectados por la justicia provincial. El próximo paso será definir la situación procesal de los detenidos, mientras las defensas comenzaron a tramitar pedidos de excarcelación.

