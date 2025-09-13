El gobernador Jaldo estuvo presente en la inauguración de la 60ª Expo Agro Ganadera Autoridades provinciales, municipales y del Gobierno nacional acompañan el inicio de la muestra agroindustrial más importante del NOA. El mandatario destacó el esfuerzo del sector productivo y el valor del diálogo institucional en un contexto económico complejo.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó esta noche el acto oficial de apertura de la 60ª edición de la Expo Agroganadera, que se desarrolla en la Sociedad Rural de Tucumán. Jaldo estuvo acompañado por su esposa, Ana María Grillo, y fue recibido por el presidente de la SRT, José Frías Silva (h); el ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Participaron también los ministros provinciales Daniel Abad (Economía), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Susana Montaldo (Educación), Federico Nazur (Secretario General de la Gobernación) y Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad); el secretario de Producción, Eduardo Castro; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; y el titular del Ente Cultural, Humberto Salazar. Entre los presentes se destacaron además los intendentes Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Alejandro Molinuevo (Concepción) y Pablo Macchiarola (Yerba Buena); el diputado Gerardo Huesen; el presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales; y el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro.

Jaldo subrayó el valor de la muestra en un escenario económico desafiante: “Acompañamos a esta gran institución que nuclea al sector agropecuario en estos sesenta años de exposición, que muestran el potencial productivo e industrial de Tucumán y del norte argentino. Aún en momentos difíciles, este tipo de eventos es fundamental para que los productores no se sientan solos, para levantar el ánimo y demostrar que el interior tiene fuerza”, destacó el mandatario.

“La presencia del Gobierno nacional, representada por ministros de alto rango, y de las autoridades provinciales y municipales, es una señal de unidad. Siempre digo que a la Argentina la sacamos entre todos. El diálogo institucional está intacto y vamos a hacer todos los esfuerzos para que se mantenga”, remarcó.

MIRA TAMBIÉN Finalizó la compactación de 2.500 vehículos en la Dirección de Seguridad Vial

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, celebró el encuentro como un ejemplo de madurez política: “Sesenta años de la Sociedad Rural de Tucumán y de esta Expo Agroganadera son un orgullo. Compartir con el gobernador, intendentes y distintos espacios políticos refleja madurez institucional. Vamos a seguir dialogando para que el cambio y el nuevo rumbo de progreso que inició el país se consoliden”, afirmó.

El ministro de Economía provincial, Daniel Abad, fue quien realizó el discurso oficial, durante el acto, en representación del gobierno, en este sentido valoró el compromiso del Ejecutivo con el sector privado: “Esta Expo lidera en la provincia y vinimos a contar qué estamos haciendo como gobierno, acompañando siempre al sector productivo. Trabajamos para que el sector privado, que es el que genera empleo, pueda desarrollarse. El diálogo con la Nación nos permitió avanzar en obras que sin ese acompañamiento no hubiéramos financiado. Esperamos que para la edición 61 hayamos avanzado mucho más”, señaló.

El presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, José Frías Silva, expresó su orgullo y la relevancia social del evento: “Es un lujo contar hoy con dos ministros de la Nación y con el gobernador en momentos tan difíciles. Esta Expo Agroganadera busca darle a la sociedad productiva un momento de respiro. La matriz económica de Tucumán está atravesando un escenario muy complejo, por eso decidimos generar este espacio para que la familia pueda distenderse y compartir”, sostuvo.

MIRA TAMBIÉN Se realiza la 60ª edición de la Expo Rural: entrada libre y gratuita hasta el domingo

Fuente Comunicación Tucumán