Se realiza la 60ª edición de la Expo Rural: entrada libre y gratuita hasta el domingo La Sociedad Rural de Tucumán (SRT) se viste de fiesta para celebrar la 60ª edición de su Expo Agro Ganadera, uno de los eventos más tradicionales y convocantes de la región. La muestra se desarrolla desde este jueves 11 hasta el domingo 14 de septiembre, con una propuesta renovada que combina remates, exposiciones de distintas especies, actividades tradicionales del campo y stands comerciales vinculados al agro.

El inicio será este jueves a las 9 con el ingreso de los animales. Por la noche, a las 20, se realizará un fogón con guitarreada y campeonato de truco, dando el puntapié a cuatro días de intensa actividad.

El acto de inauguración oficial está previsto para el viernes 12, con la presencia de autoridades provinciales, dirigentes de la SRT y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta.

Uno de los grandes regresos de esta edición será la participación de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, que aportará pruebas oficiales de primer nivel, un campeonato de morfología y un remate especial. Para ello, la Sociedad Rural acondicionó el predio con pista de arena y corral exclusivo.

Desde la organización destacan que se trata de la Expo más ambiciosa hasta la fecha, que consolida a Tucumán como referente regional en innovación, genética, tradición y desarrollo rural.

MIRA TAMBIÉN Confirmaron la Marcha Federal Universitaria y anticipan un final peleado para rechazar el veto

La entrada es libre y gratuita para todo el público hasta el domingo 14, lo que convierte a la muestra en una oportunidad única para disfrutar en familia de lo mejor del campo tucumano.