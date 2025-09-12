El inicio será este jueves a las 9 con el ingreso de los animales. Por la noche, a las 20, se realizará un fogón con guitarreada y campeonato de truco, dando el puntapié a cuatro días de intensa actividad.
El acto de inauguración oficial está previsto para el viernes 12, con la presencia de autoridades provinciales, dirigentes de la SRT y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta.
Uno de los grandes regresos de esta edición será la participación de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, que aportará pruebas oficiales de primer nivel, un campeonato de morfología y un remate especial. Para ello, la Sociedad Rural acondicionó el predio con pista de arena y corral exclusivo.
Desde la organización destacan que se trata de la Expo más ambiciosa hasta la fecha, que consolida a Tucumán como referente regional en innovación, genética, tradición y desarrollo rural.
La entrada es libre y gratuita para todo el público hasta el domingo 14, lo que convierte a la muestra en una oportunidad única para disfrutar en familia de lo mejor del campo tucumano.