El gobernador Jaldo indicó que las PASO son una herramienta para ordenar los espacios políticos El mandatario se pronunció sobre la iniciativa del Gobierno nacional para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sostuvo que el mecanismo garantiza reglas de participación y transparencia tanto para los partidos políticos como para los candidatos y los votantes.

Al fijar su postura, el mandatario provincial consideró que las PASO cumplen una función de ordenamiento dentro de las distintas fuerzas políticas, al permitir que los sectores que tienen diferencias puedan definir sus candidaturas mediante un mecanismo electoral común.

“Mi postura es que las PASO son una herramienta electoral que permite ordenar cada espacio político. Dentro de los partidos puede haber personas y candidatos que no piensan igual, por lo que necesitamos una herramienta que permita establecer un ordenamiento”, explicó.

En ese sentido, Jaldo planteó que la eliminación de las primarias abriría el interrogante sobre cómo resolver las diferencias internas de los partidos. Si bien reconoció que las cartas orgánicas contemplan la realización de elecciones internas, advirtió que esos procesos no ofrecen necesariamente las mismas garantías.

“Algunos dirán que podemos recurrir a las cartas orgánicas y a las internas partidarias. Es cierto que están previstas, pero esas elecciones no tienen la misma seguridad ni las garantías que puede ofrecer una PASO a nivel nacional”, señaló.

Finalmente, el Gobernador destacó los mecanismos de control que intervienen en las primarias y remarcó que brindan mayores garantías para quienes participan del proceso electoral. “Las PASO son controladas por la Junta Electoral Nacional y cuentan con la intervención de las fuerzas de seguridad provinciales y federales. Por eso, ofrecen muchas más garantías, primero a los votantes y también a los candidatos que se presentan a participar”, concluyó.

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Fuente Comunicación Tucumán