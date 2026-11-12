Osvaldo Jaldo destacó el mensaje que dejó el Papa León XIV El Primer Mandatario valoró la visita histórica del Sumo Pontífice a la Argentina y destacó sus reflexiones sobre la economía, la discapacidad, las universidades, los adultos mayores y los límites del poder. También agradeció el esfuerzo personal del Papa por cumplir con su agenda en Sudamérica.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, realizó una reflexión sobre la histórica visita del papa León XIV a la Argentina y sostuvo que sus mensajes dejaron enseñanzas que merecen ser analizadas y puestas en práctica por toda la sociedad, tanto por quienes tienen responsabilidades institucionales como por los ciudadanos.

En ese sentido, destacó la multitudinaria convocatoria que acompañó al Sumo Pontífice durante los distintos encuentros y actividades desarrollados en el país, y consideró que la participación de miles de fieles refleja la profunda fe y la necesidad de esperanza de los argentinos.

“Quiero agradecerle al Papa. Es un ser humano que viene de atravesar una operación complicada y, a pesar de ese problema de salud, no suspendió su agenda hacia Sudamérica. Hizo un gran esfuerzo físico para cumplir con sus compromisos”, expresó Jaldo.

El mandatario tucumano también puso el foco en el contenido de los mensajes del Santo Padre y remarcó su conocimiento sobre la realidad argentina. “Nos habló de que la economía debe estar al servicio de la gente y no al revés, no la gente al servicio de la economía”, señaló.

Asimismo, destacó las reflexiones sobre la discapacidad, la educación universitaria, el financiamiento de las instituciones, los jóvenes que emigran por falta de oportunidades y la situación de los adultos mayores.

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“Nos dejó varias frases que realmente son ciertas y verdaderas. La forma en que lo dijo fue con total respeto hacia toda la sociedad argentina. Nadie puede enojarse cuando se dice la verdad con respeto”, manifestó.

Jaldo consideró que las recomendaciones del papa León XIV representan una invitación a revisar las conductas y responsabilidades de cada sector de la sociedad.

En particular, valoró el llamado del Pontífice a quienes ejercen funciones institucionales para que sepan poner límites al poder y se expresen con respeto hacia las personas.

“Esas palabras, esas recomendaciones y esos consejos del Papa merecen la reflexión de todos y sin excepción. No solamente de quienes cumplimos roles institucionales, sino también de los ciudadanos comunes”, afirmó.

El gobernador también reconoció que muchos de los argentinos que acompañaron al Papa atraviesan momentos difíciles y encontraron en sus palabras un mensaje de bendición, contención y esperanza.

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“Muchos han ido buscando una esperanza, palabras de bendiciones y de acompañamiento. Sus consejos nos llenaron el alma y el corazón”, expresó.

Finalmente, Jaldo sostuvo que el desafío ahora es llevar esas enseñanzas a la vida cotidiana y convertirlas en acciones concretas.

“Está en cada uno de nosotros ver cómo hacemos y ponemos en acción lo que el papa León nos dejó en la República Argentina”, concluyó.

Consultado sobre posibles reuniones con autoridades del Gobierno nacional durante la visita papal, Jaldo aclaró que no tuvo oportunidad de mantener encuentros, ya que viajó solamente el día en que León XIV pronunció su primer discurso en el Palacio de la Libertad.

No obstante, confirmó que había sido invitado a las distintas actividades y que participó del acto realizado en el Monumento a los Españoles y del encuentro en Luján. Explicó que luego debió regresar a Tucumán para cumplir con la agenda institucional de la provincia.

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Fuente Comunicación Tucumán