El Gobierno de Tucumán intima el desalojo de los márgenes del Río Salí El Gobierno de la Provincia de Tucumán, a través de la Fiscalía de Estado, junto a la Dirección Provincial del Agua, Dirección de Catastro, llevó adelante un operativo para intimar el desalojo de ocupaciones irregulares detectadas en los márgenes del Río Salí, en el sector sur oeste del puente Lucas Córdoba.

El Gobierno de la Provincia de Tucumán, a través de la Fiscalía de Estado, junto a la Dirección Provincial del Agua, Dirección de Catastro, llevó adelante un operativo para intimar el desalojo de ocupaciones irregulares detectadas en los márgenes del Río Salí, en el sector sur oeste del puente Lucas Córdoba.

“La medida se enmarca dentro del plan tolerancia cero a las usurpaciones de tierras fiscales impulsado por la gestión del gobernador, Osvaldo Jaldo, y por la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, y responde a actuaciones administrativas que constataron la existencia de construcciones emplazadas dentro de la línea de ribera y en zona de riesgo hídrico, comprometiendo la seguridad de personas y bienes, además de afectar el normal funcionamiento del sistema hidráulico provincial” explicó el Raúl Ferrazzano, fiscal de Estado Adjunto.

En el lugar se hicieron presentes además del Fiscal de Estado Adjunto; el director de Catastro, Alejandro Navarro, junto a los funcionarios Hugo Vitale (Fiscalía) y Juan Pablo Occhipinti (DPA) y efectivos de la Policía de la Provincia, con el objetivo de proceder a las notificaciones correspondientes.

Desde el Ejecutivo provincial se destacó que estas acciones buscan preservar la seguridad de las personas, el espacio público, prevenir riesgos ante eventuales crecidas del río y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de ordenamiento territorial y protección ambiental.

Fuente Comunicación Tucumán