Jueves tropical en Tucumán: calor y alerta por tormentas para la noche El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada inestable y pesada en el Jardín de la República. La máxima llegará a los 30 grados, pero el agua será protagonista durante todo el día.

San Miguel de Tucumán amanece este jueves 26 de febrero envuelta en una atmósfera sofocante. La combinación de calor y humedad marcará el pulso de la jornada, que estará atravesada por precipitaciones de variada intensidad.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comienza con chaparrones y una temperatura de 21 grados. El ambiente se siente extremadamente pesado debido a que la humedad trepa al 90 por ciento. Se recomienda a los conductores circular con precaución, ya que la visibilidad es regular y las calzadas pueden estar resbaladizas. Los vientos soplan moderados del sector noreste (13 a 22 km/h).

Tarde caliente y noche tormentosa

Para después del mediodía, el clima no dará tregua. Se espera que el termómetro escale hasta los 30 grados, mientras el cielo se mantiene cubierto con probabilidad de tormentas aisladas. El viento disminuirá su intensidad, rotando al sector este (7 a 12 km/h), lo que aumentará la sensación de pesadez.

La situación podría complicarse hacia el final del día. Para la noche, el pronóstico indica un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones, que se ubica entre el 40 y el 70 por ciento. La temperatura descenderá a los 24 grados y el viento rotará al oeste. Se aconseja estar atentos a posibles alertas meteorológicas a corto plazo.