Docentes universitarios califican de “burla” el aumento anunciado por el Gobierno y ratifican paros La CONADU Histórica, que nuclea a docentes universitarios y preuniversitarios de todo el país, rechazó el incremento salarial del 7,5% dispuesto por el Ministerio de Capital Humano para el período septiembre-noviembre, junto con un bono de $25.000 para quienes tienen dedicación exclusiva.

Desde el gremio calificaron la medida como “absolutamente insuficiente” y denunciaron que la pérdida salarial acumulada ya alcanza el 38,7%, debido a que los sueldos permanecen congelados desde mayo, sin aumentos en junio ni julio. Según la federación, la inflación acumulada desde la asunción de Javier Milei hasta junio de 2025 es del 214,3%, más del doble que las actualizaciones impuestas por decreto.

La secretaria general de ADIUNT, Anahí Rodríguez, cuestionó que el bono solo alcance a un 10% de los docentes y que se pague en negro:

“Se anuncia el incremento que ya había sido otorgado la semana pasada. Los $25.000 son para la dedicación exclusiva, que es la más alta y representa a una minoría. Es una burla que no recompone la enorme pérdida salarial que tenemos”.

Además, advirtieron que el 3,95% de aumento fijado para agosto no alcanza a cubrir la inflación de los últimos tres meses, que fue del 1,6% en junio y 1,9% en julio, con una proyección en alza para agosto. Criticaron también que el Ejecutivo vuelva a imponer aumentos por decreto “sin convocar a paritarias” y calificaron los anuncios como “claramente engañosos”.

La CONADU Histórica confirmó la continuidad del plan de lucha, con paros en las 57 universidades nacionales del país, e hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad:

“Sin salarios dignos no hay universidad pública”.