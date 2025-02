El Gobierno provincial entregó equipamiento y vehículos para la Policía y el Servicio Penitenciario Se entregaron 15 traffic y tres unidades de traslado, 160 Handy Transmisor, 50 radio base, torres, antenas, cuatro tableros transmisores, dos motores, dos embarcaciones tipo truckers, 90 computadoras, 82 monitores, 23 impresoras y ocho notebooks.

El gobernador Osvaldo Jaldo presidió en plaza Independencia el acto central donde se entregó equipamientos y vehículos a la Policía de Tucumán y al Servicio Penitenciario provincial.

Por disposición del Mandatario Provincial se compraron equipos de comunicación, computadoras, impresoras, camionetas y furgones cero kilómetros cuya inversión supera los 2.500 millones de pesos.

Se entregaron 15 traffic y tres unidades de traslado, 160 Handy Transmisor, 50 radio base, torres, antenas, cuatro tableros transmisores, dos motores, dos embarcaciones tipo truckers, 90 computadoras, 82 monitores, 23 impresoras y ocho notebooks.

En ese sentido Jaldo dijo: “La comunidad tiene que entender que no solo invertimos en equipamiento, hay más personal, profesionalizamos a la fuerza, hicimos edificios carcelarios sino que tenemos estrategias de gobierno y los tres poderes trabajamos por la paz social de Tucumán”.

El Gobernador fue más allá y aseguró: “En un año y cuatro meses si se puede, cuando hay decisión política institucional claro que se puede, cuando los recursos de la provincia por más escasos que sean cuando se los administra con eficiencia y responsabilidad y honestidad alcanzan para prestar un buen servicio para los diferentes áreas”.

Cuatro pabellones

El titular del Ejecutivo agradeció al personal del Servicio Penitenciario por lo que está haciendo pero “falta mucho por hacer y si se cumplen las proyecciones en agosto o septiembre estamos recibiendo cuatro pabellones nuevos en Benjamín Paz que se suman a los otros cuatro”, adelantó y añadió: “Cuatro pabellones significa 800 plazas más para aquellos que delinquen e incumplen con la ley y son condenados por el Poder Judicial”.

Luego Jaldo reflexionó: “El problema carcelaria no se superó un 100% pero en este año y cinco meses se tomaron las medidas acertadas como hacer crecer, invertir en cuestiones edilicias, armamento, equipamiento para nuestras fuerzas que integran el servicio carcelaria”.

Narcotráfico

Luego se refirió al trabajo de loa Policía. “Se hizo mucho pero falta. Es verdad que venimos combatiendo el delito, la comercialización ilegal de las sustancias toxicas con resultados positivos, con grandes secuestros de drogas como cocaína y marihuana con récord de sustancias tóxicas. También como nunca no solo venimos deteniendo a los que trafica muerte sino que por primera vez los que comercializan droga en menor escala por la ley de narcomenudeo no solo se los detienen sino que la justicia tiene varias condenados encerrados en las cárceles que ya no saldrán a vender droga”.

Cabo Bracamonte

Luego comentó: “A veces se le exige a la policía sin tener algún tipo de consideración y esta integrado por hombres y mujeres que tienen familias y arriesgan la vida de forma permanente y la pierden en el cumplimento del deber, como el cabo Mauro Bracamonte. Pido a toda la fuerza que seamos solidarios con la familia que quedó sola, su esposa y el hijo que vino en camino que no conocerá a su papá, que perdió la vida en el cumplimiento de su deber.

El efectivo murió el pasado 16 de este mes tras un trágico accidente en la Ruta 303, a la altura del kilómetro 33, en la zona de Los Lapachitos, jurisdicción de la Comisaría de Los Ralos, Tucumán.

Trabajo unido

A su turno, el ministro Agüero Gamboa razonó: “Gracias a nuestro gobernador estamos entregando equipos y equipamientos para el cumplimiento de sus obligaciones del servicio Penitenciario y la Policía. Dos instituciones que trabajan unidas y en equipo, colaborándose mutuamente, lo que no fue siempre así”.

Según el titular de Seguridad “se es un logro del gobernador en pos del bien de todos los tucumanos. Dos instituciones que trabajan con el mismo objetivo pero con tareas definidas que los ponen en la vanguardia para combatir el delito”.

Ambas instituciones son muy grandes que tienen varias divisiones y en esta gestión nuestro gobernador equipo de a poco a cada una de las divisiones con las últimas tecnologías para combatir el delito y hacer cumplir las sentencias. (Agüero Gamboa)

Agüero Gamboa anunció que “se compró un motor para una lancha que el gobernador era vicegobernador lo que servirá para cuidar los espejos de agua, da una operatividad a la División Lacustre, algo histórico” y finalizó diciendo: “La Policía como el servicio Penitenciario y cada una de sus áreas es de gran importancia para tener éxito”.

15 meses de gestión

Por su parte el jefe de Policía dijo: “En 15 meses de gestión se vio una verdadera política de seguridad encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo de la mano de una excelente política carcelaria. Esta provincia inauguró dos cárceles que se van a ampliar y significa mucho para la Policia y el Servicio Penitenciario”.

Girvau agregó: “En tan poco tiempo se hicieron muchísimas cosas, se doto al servicio Penitenciario de elementos necesarios ya a la policía con compra de pistolas, móviles, chalecos y sobre todo preservar la vida de cada uno de los integrantes de la fuerza”.

Algo Histórico

“Lo que está pasando hoy es algo histórico porque en 34 años de servicio es la primera vez que un gobierno adquiere vehículos para la Unidad tan importante como es la Dirección General de Investigaciones y el Departamento de Inteligencia Criminal que solo hacen prevención y encarcelan delincuentes”, aseguró el titular de la fuerza.

Además aseguró: “Es muy importante para el Servicio Penitenciario todas estas trafic y el equipamiento tecnológico que sin duda va a servir para garantizar y proteger a cada efectivo”.

Para Girvau “en este camino vamos a seguir marchando con una política de seguridad sin miedo y solo me resta agradecer al gobernador Jaldo y al ministerio de Seguridad y sobre todo a cada efectivo policial que arriesgo día a día para tener una sociedad más tranquila”.

Finalizó diciendo: “Vamos a seguir firme con el delincuente y simplemente la policía debe encarcelar con el apoyo del Poder Judicial que tantos resultados viene obteniendo con los allanamientos”.

