Jaldo sobre Milei: instó a cuidar la gobernabilidad y esperar a que la Justicia y el Congreso resuelvan El primer mandatario, Osvaldo Jaldo, expresó que él está en contra de la “timba financiera”, a la vez que pidió que no haya prejuzgamientos, aguardar lo resuelto a nivel judicial y legislativo y proteger la gobernabilidad del país.

En torno a la polémica a nivel nacional por la difusión de la criptomoneda $LIBRA realizada por el presidente de la Nación, Javier Milei, a través de sus redes sociales, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, expuso un punto de vista en el que pidió cuidar la gobernabilidad del país por el bien de la ciudadanía y respetar las instancias institucionales necesarias a fin de esclarecer el hecho.

Tras ser consultado sobre el caso por la prensa tucumana, Jaldo explicó: “estoy en contra de todas aquellas inversiones que van a la timba financiera, que se dedican a vivir de intereses únicamente. Esas inversiones no dinamizan la economía y no generan fuentes de trabajo. Estoy en contra, ya sean inversiones financieras convencionales y mucho menos estas virtuales, que es un tema nuevo. Un tema que, si bien en el mundo está, en Argentina se instaló”.

En ese orden, el mandatario manifestó que la timba financiera está asociada a “gente que gana plata” pero que “no trabaja y no invierte su plata en actividades que dinamizan la economía, que generan los insumos que el ser humano consume, en la producción, en la industria o en la comercialización. Estoy en contra de todo ese tipo de inversiones financieras, de gente que vive de arriba con especulaciones netamente y que viven de intereses. No trabajan, no producen, no ayudan a sacar el país adelante”.

Sobre el juicio político y la causa judicial iniciada al respecto, Jaldo analizó: “es un tema que ya está en la justicia y en el Congreso Nacional. Hay que esperar que resuelva la justicia, hay que ver qué hacen los diputados, porque por ahí es mucha gambeta y pocos goles, mucho amague y pocos goles, hay que ver qué hace el Senado de la Nación”.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno provincial entregó equipamiento y vehículos para la Policía y el Servicio Penitenciario

“Yo creo que hoy no se puede prejuzgar a nadie, ya está la justicia en el medio, hay comisiones investigadoras, hay un Congreso que tiene roles específicos. Puntualmente, en ese tema, hay que esperar un poquito”, sostuvo.

El gobernador, enfatizó en la necesidad de proteger la institucionalidad: “entre todos los partidos políticos tenemos que cuidar la gobernabilidad de la República Argentina. Que haya un error o falencia que pueda tener un presidente, un senador, un diputado nacional, un gobernador. Ahora, lo que no se puede arriesgar es la gobernabilidad. La gente está en el medio y si tenemos problemas de gobernabilidad a nivel nacional o tenemos problemas de gobernabilidad en una provincia o en un municipio, ¿saben quiénes son los que más pierden? Los ciudadanos, los habitantes”.

Y concluyó: “insto a todos que se tomen las medidas que realmente se deban adoptar. Ahora, que todos los espacios políticos estén a la altura de las circunstancias y todos cuidemos la gobernabilidad de la República Argentina”.

MIRA TAMBIÉN Tarjeta Alimentaria Independencia: el plan para reforzar la seguridad alimentaria

Fuente Comunicación Tucumán