La jornada es organizada por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, a través de su Subcomisión del Sector Agropecuario, y tendrá lugar este viernes 8 de agosto, de 16 a 20.30 h, en el Espacio Socio Cultural (Crisóstomo Álvarez 765). La modalidad será presencial y virtual, con acceso abierto para profesionales, empresarios del sector, estudiantes y público en general interesado en la temática.
Entre los expositores se destacan especialistas como el Cr. y Lic. Mariano Echegaray Ferrer, el Ing. Agr. María Inés Sal Paz, y empresarios referentes como Walter Ojeda (Lapacho Azul S.A.) y Baltazar Chico Zossi (Bodega Chico Zossi), además de representantes de RENATRE y FOTIA.
La jornada propone generar un espacio de análisis, intercambio de ideas y propuestas concretas orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario en Tucumán, entendiendo su impacto estratégico en la economía regional.