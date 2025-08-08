El IDEP Tucumán acompaña la Primera Jornada Provincial Agropecuaria El IDEP Tucumán se prepara para participar de la 1.ª Jornada Provincial Agropecuaria, un encuentro que busca poner en foco dos pilares fundamentales para el crecimiento del sector: la productividad y la rentabilidad como claves para la expansión económica regional.

La jornada es organizada por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, a través de su Subcomisión del Sector Agropecuario, y tendrá lugar este viernes 8 de agosto, de 16 a 20.30 h, en el Espacio Socio Cultural (Crisóstomo Álvarez 765). La modalidad será presencial y virtual, con acceso abierto para profesionales, empresarios del sector, estudiantes y público en general interesado en la temática.

Entre los expositores se destacan especialistas como el Cr. y Lic. Mariano Echegaray Ferrer, el Ing. Agr. María Inés Sal Paz, y empresarios referentes como Walter Ojeda (Lapacho Azul S.A.) y Baltazar Chico Zossi (Bodega Chico Zossi), además de representantes de RENATRE y FOTIA.

La jornada propone generar un espacio de análisis, intercambio de ideas y propuestas concretas orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario en Tucumán, entendiendo su impacto estratégico en la economía regional.