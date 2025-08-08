Nuevo aumento de combustibles en YPF: la Súper ya cuesta $1.359 en Tucumán En menos de diez días, YPF volvió a aplicar un nuevo ajuste en los precios de sus combustibles, un golpe directo al bolsillo de los tucumanos y de los consumidores de todo el país.

Como ya es habitual bajo la gestión de Javier Milei, el primer día de cada mes se actualizan los valores en los surtidores. El pasado 2 de agosto, el litro de nafta Súper pasó a costar $1.342 y el de Infinia, $1.547. Sin embargo, esta semana se registraron dos aumentos consecutivos: uno el miércoles y otro este viernes.

Con las últimas modificaciones, los nuevos precios en las estaciones de YPF son:

Nafta Súper: $1.359

Infinia: $1.584

Infinia Diesel: $1.592

Se espera que en las próximas horas las demás petroleras repliquen el incremento.

Desde fines de julio, YPF dejó de comunicar oficialmente cada ajuste, salvo que se produzcan cambios significativos en el precio internacional del petróleo, los biocombustibles o el tipo de cambio. “Desde que inauguramos la sala de control venimos aplicando esa metodología, que en estos últimos días se profundizó. La idea es poder adecuar precios a la demanda”, explicaron fuentes de la compañía a Perfil.

Durante julio, la petrolera estatal había aplicado una suba acumulada del 6% en naftas y gasoil.

Por otro lado, YPF continúa promoviendo descuentos de hasta el 6% para quienes carguen combustible en horarios nocturnos, entre la medianoche y las 6 de la mañana. El beneficio se aplica combinando:

3% de descuento por pagar con la app oficial de YPF

3% adicional por utilizar el sistema de autodespacho (disponible solo en estaciones seleccionadas de Mendoza, CABA y Santa Fe)

La estrategia apunta a descongestionar las horas pico y optimizar el uso de recursos en las estaciones de servicio, promoviendo así un cambio en los hábitos de consumo.