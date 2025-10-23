El lunes no habrá actividad educativa en escuelas y colegios donde se vote

El Ministerio de Educación de Tucumán, mediante la Resolución Ministerial No 2469 (MEd), y en el marco de las Elecciones Legislativas Nacionales en todo el territorio y las Elecciones Provinciales (exclusivamente en el municipio de Juan Bautista Alberdi), establece para el próximo lunes 27 de octubre de 2025 (el día posterior al acto eleccionario) la suspensión de actividades en todos los Establecimientos Educativos de Gestión Pública y Privada, en todos los Niveles y Modalidades, que hayan sido afectados por los comicios.